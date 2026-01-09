Main Menu

लुधियाना में रंगदारी का खौफ, व्यापारी से 10 करोड़ की मांग, पुलिस ने तेज की जांच

Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 10:09 AM

a ransom was demanded from a businessman in ludhiana

लुधियाना में रंगदारी की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में, एक गारमेंट शॉप पर फायरिंग की घटना के बाद अब एक और व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई है।

लुधियाना : लुधियाना में रंगदारी की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में, एक गारमेंट शॉप पर फायरिंग की घटना के बाद अब एक और व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई है। इस बार, एक व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा और व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी। हैरी बॉक्सर नामक इस व्यक्ति ने पहले भी कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी दी थी।

harry boxer

इस घटना के संदर्भ में, मनप्रीत सिंह, जो श्री मुक्तसर साहिब के निवासी हैं और लुधियाना के एमबीडी मॉल के पास एक गारमेंट शॉप चलाते हैं, ने सराभा नगर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। मनप्रीत सिंह के बेटे, कमलप्रीत सिंह को 3 जनवरी को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य और हैरी बॉक्सर बताया। इसके बाद, हैरी ने वॉयस मैसेज भेजकर 10 करोड़ रुपए की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह दुकान पर आकर उन्हें गोली मार देंगे।

मनप्रीत सिंह ने पुलिस को वॉयस मैसेज सबूत के तौर पर सौंपे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले, सिविल सिटी में एक अन्य व्यापारी से रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। थ्रेट देने वाले बदमाशों ने दुकानदार की बंद दुकान के बाहर गोलियां चलाईं। हैबोवाल पुलिस ने इस मामले में फिरोजपुर जेल में बंद गैंगस्टर शुभम ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

और ये भी पढ़े

बॉक्सिंग से क्राइम की दुनिया तक

हैरी बॉक्सर का असली नाम हरि चंद है और वह राजस्थान के बानसूर का रहने वाला है। शुरू में उसने बॉक्सिंग सीखी और इसके लिए जयपुर में कोचिंग की। बाद में, सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयास असफल रहे और वह अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया। परिवार और पृष्ठभूमि: हैरी के पिता के पास 20 बीघा कृषि भूमि है, लेकिन इसके बावजूद वह सरकारी नौकरी नहीं पा सका। इसके बाद उसने बॉक्सिंग को अपना पेशा बनाया और धीरे-धीरे अपराध में हाथ आजमाया।

शारीरिक ताकत और अपराध की ओर बढ़ता कदम: हैरी शरीर से बहुत मजबूत था और उसकी वजह से उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। हालांकि, उसका कहना था कि पुलिस की परेशानियों के कारण उसने अपराध की ओर रुख किया। 2022 के बाद से वह पूरी तरह से गायब हो गया और अब उसका नाम लॉरेंस गैंग के एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरकर सामने आया है।

