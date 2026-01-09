पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज, कई फैसलों पर हो सकती है मोहर

पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज यानी 9 जनवरी को होने वाली है। इस मीटिंग की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे।

चंडीगढ़ : पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग आज यानी 9 जनवरी को होने वाली है। इस मीटिंग की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे, जिसमें राज्य के सभी मंत्री खास तौर पर मौजूद रहेंगे। यह मीटिंग आज शाम 4 बजे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के घर पर होगी। इस मीटिंग के दौरान राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और अहम फैसलों पर भी अहम फैसला लेने की संभावना है।

