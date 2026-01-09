Main Menu

  • Punjab में आज : मौसम विभाग की एडवाइजरी तो वहीं ड्रम कांड मामले में आरोपी Couple का खुलासा, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 04:57 PM

breaking news punjab top 10 top 10

खरड़ के SDM Office को बम से उड़ाने की धमकी! खाली करवाया गया ऑफिस

1. पंजाब में लोहड़ी तक मौसम को लेकर चेतावनी, विभाग ने जारी की एडवाइजरी
भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब के लिए जिलेवार ...

2. Chandigarh : कड़ाके की ठंड व घने कोहरे का असर, स्कूलों में और बढ़ी छुट्टियां
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं...

3. पंजाब शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, अब गरीब बच्चों की भी प्राइवेट स्कूल में होगी Admission
पंजाब में अब गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना आसान हो गया है...

4. सैलून मालिक ने पत्नी व 2 बेटियों सहित खुद को मारी थी गोली, चारों का हो रहा पोस्टमार्टम
फिरोजपुर में कल हुई एक दुखद घटना में एक सैलून मालिक ने अपनी दो बेटियों और ...

5. खरड़ के SDM Office को बम से उड़ाने की धमकी! खाली करवाया गया ऑफिस
आज दोपहर खरड़ में SDM ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया जब SDM के ...

6. Ludhiana Murder Case: युवक की बेरहमी से ह/त्या करने वाले आरोपी Couple का चौंकाने वाला खुलासा
 बेरहमी से युवक की हत्या मामले में हैरानीजनक खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई...

7. अमृतसर में कई बड़ी पाबंदियां, 6 मार्च तक लागू रहेंगे आदेश
एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा ...

8. तेज रफ्तार वाहन का कहर, जूस पीने गए 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौ'त
बेखौफ दौड़ते वाहनों की रफ्तार ने एक और हंसते-खेलते परिवार को मातम में बदल दिया...

9. स्कूलों व हुक्का बारों में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध, माता-पिता के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
स्कूली बच्चों और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ते ई-सिगरेट और हुक्का बार के रुझान को ...

10. Punjab: सभी विभागों की Websites अंग्रेजी के साथ-साथ पंजाबी भाषा में की जाएं तैयार
पंजाब सरकार उच्च शिक्षा व भाषा विभाग की तरफ से हिदायतें जारी हुई थी कि राज्य ...

