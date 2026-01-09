20 minutes ago
Punjab में आज : मौसम विभाग की एडवाइजरी तो वहीं ड्रम कांड मामले में आरोपी Couple का खुलासा, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 09 Jan, 2026 04:57 PM
खरड़ के SDM Office को बम से उड़ाने की धमकी! खाली करवाया गया ऑफिस
1. पंजाब में लोहड़ी तक मौसम को लेकर चेतावनी, विभाग ने जारी की एडवाइजरी
भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब के लिए जिलेवार ...
2. Chandigarh : कड़ाके की ठंड व घने कोहरे का असर, स्कूलों में और बढ़ी छुट्टियां
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं...
3. पंजाब शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, अब गरीब बच्चों की भी प्राइवेट स्कूल में होगी Admission
पंजाब में अब गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलना आसान हो गया है...
4. सैलून मालिक ने पत्नी व 2 बेटियों सहित खुद को मारी थी गोली, चारों का हो रहा पोस्टमार्टम
फिरोजपुर में कल हुई एक दुखद घटना में एक सैलून मालिक ने अपनी दो बेटियों और ...
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बनाएंगे।नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह पर...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। घर में किसी सदस्य के साथ बहस हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पारिवारिक विवादों से बचें और समझदारी से काम लें। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्यों में किसी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। युवा कोई नया काम शुरू करने के बारे में योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मन बना सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी कारण से जातकों का मन विचलित रह सकता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की...
