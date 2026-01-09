बेखौफ दौड़ते वाहनों की रफ्तार ने एक और हंसते-खेलते परिवार को मातम में बदल दिया है। गांव डेहलों के रुड़का चौक में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई।

लुधियाना (राज): बेखौफ दौड़ते वाहनों की रफ्तार ने एक और हंसते-खेलते परिवार को मातम में बदल दिया है। गांव डेहलों के रुड़का चौक में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। शिकायतकर्त्ता कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी हरविंदर कौर और 6 वर्षीय बेटे धर्मिंदर सिंह के साथ अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे। जब वे गांव डेहलों के पास रुड़का चौक पहुंचे तो उन्होंने जूस पीने के लिए अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोकी।

जैसे ही परिवार गाड़ी रोककर खड़ा हुआ, लुधियाना की ओर से आ रही एक सफेद रंग की रिट्ज कार ने लापरवाही और तेज रफ्तार से उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीड़ित की गाड़ी सड़क पर कई बार पलट गई। इस हादसे में परिवार के सभी सदस्यों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए गुरु नानक अस्पताल, राड़ा साहिब में भर्ती कराया गया। करीब एक हफ्ते तक चले जिंदगी और मौत के संघर्ष के बाद देर रात को मासूम धर्मिंदर सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक बच्चे के पिता के बयानों के आधार पर थाना डेहलों की पुलिस ने मालेरकोटला निवासी आरोपी कार चालक सुनील कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

