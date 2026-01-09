पंजाब में लोहड़ी तक मौसम को लेकर चेतावनी, विभाग ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब के लिए जिलेवार मौसम की चेतावनी जारी की है।

जालंधर/चंडीगढ़ : भारतीय मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 9 जनवरी से 13 जनवरी तक पंजाब के लिए जिलेवार मौसम की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के अनुसार, अगले पांच दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा, कहीं-कहीं बहुत घना कोहरा और शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने आज भी पंजाब और चंडीगढ़ में शीतलहर और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस दौरान रात के बाद दिन का तापमान भी कम होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में घना कोहरा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी यानी लोहड़ी तक येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, 9 और 10 जनवरी को गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और रोपड़ जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में कोहरे के साथ-साथ शीतलहर बढ़ सकती है, जबकि फिरोजपुर, मोगा और फरीदकोट इलाकों में हालात कुछ हद तक सामान्य रहने की उम्मीद है। 11 और 13 जनवरी को साउथ और वेस्ट पंजाब के कुछ जिलों में मौसम नॉर्मल रहने की संभावना है, लेकिन सेंट्रल और ईस्ट पंजाब में सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान ट्रैफिक कम होने से विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी रहेगा।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे को देखते हुए सुबह गाड़ी चलाते समय खास ध्यान रखें, धीमी स्पीड रखें और गैर-जरूरी सफर से बचें। किसानों से भी अपील की गई है कि वे मौसम के हालात को ध्यान में रखकर खेतीबाड़ी संबंधी फैसले लें।

