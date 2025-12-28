Main Menu

Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2025 04:53 PM

breaking news punjab top 10

1. अंतिम सांस तक सुरों से जुड़े रहे Ustad Pooran Shahkoti, आखिरी वीडियो हो रही वायरल
बॉलीवुड सिंगर मास्टर सलीम के पिता और मशहूर संगीत गुरु उस्ताद पूरण शाहकोटी अब इस दुनिया में ...

2. पंजाब में गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए नए आदेश
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला स्थित मेडिकल ...

3. CRIME NEWS : गुस्से में आए प्रवासी ने की मालिक की ह'त्या
फगवाड़ा के पास मंडाली गांव में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव में ...

4. शिव खोड़ी यात्रा अब होगी आसान, श्रद्धालुओं को जल्द मिलेगी यह सुविधा
जम्मू-कश्मीर में शिव खोरी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू-कश्मीर के ...

5. पंजाब में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के कारण घटा भयानक हादसा! एक की मौके पर मौ/त, कई घायल
आज सुबह खन्ना में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसा दोराहा...

6. कोहरे ने खोली सड़क सुरक्षा की पोल, बिना रिफ्लेक्टर सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, तस्वीरें बयां कर रहीं हालात
सुबह करीब 6.30 बजे जालंधर में घना कोहरा छा गया, जिसने पूरे शहर को सफेद चादर ...

7. खन्ना: पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक आरोपी काबू
खन्ना के दोराहा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है...

8. अमृतसर को 'पवित्र शहर' घोषित करने के बाद Non veg के कारोबारियों ने उठाई मांग, बोले- कम से कम
पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर को 'पवित्र शहर' बनाने का फैसला एक अच्छी सोच है ...

9. CTET Candidates दें ध्यान, CBSE ने दोबारा खोला पोर्टल, 30 दिसंबर तक ...
सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने सैंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट ...

10. 25 साल से कम उम्र वालों को शराब परोसने पर पाबंदी, DC ने दी सख्त चेतावनी
लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन द्वारा शहर के सभी रेस्टोरेंट संचालकों और ...

