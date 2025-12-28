CTET Candidates दें ध्यान, CBSE ने दोबारा खोला पोर्टल, 30 दिसंबर तक ...

सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने सैंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट (सी-टैट) फरवरी के उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है जिनकी रजिस्ट्रेशन अधूरी रह गई थी।

लुधियाना (विक्की) : सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने सैंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टैस्ट (सी-टैट) फरवरी के उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है जिनकी रजिस्ट्रेशन अधूरी रह गई थी। बोर्ड ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए 27 दिसम्बर से दोबारा पोर्टल खोल दिया है, जो 30 दिसम्बर तक खुला रहेगा। सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार, करीब 1,61,127 उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन अधूरी रह गई थी जिन्हें अब पूरा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि 27 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक चली नियमित आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुल 25,30,581 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था।

सी.बी.एस.ई. ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष विंडो के दौरान केवल वही उम्मीदवार अपना फॉर्म और पेमैंट पूरी कर सकेंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, इस दौरान कोई भी नई रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कई उम्मीदवारों ने सर्वर डाऊन होने और पेमैंट फेल होने की शिकायत की थी जिसे देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। आवेदन शुल्क के तहत जनरल व ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए एक पेपर की फीस 1,000 रुपए और दोनों पेपर के लिए 1,200 रुपये निर्धारित है, जबकि एस.सी., एस.टी. व दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क क्रमशः 500 और 600 रुपए है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

