कोहरे ने खोली सड़क सुरक्षा की पोल, बिना रिफ्लेक्टर सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, तस्वीरें बयां कर रहीं हालात

जालंधर (जसप्रीत) : सुबह करीब 6.30 बजे जालंधर में घना कोहरा छा गया, जिसने पूरे शहर को सफेद चादर में लपेट लिया। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे आम जीवन प्रभावित हुआ और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। ऐसे में मौके की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसने सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी।

वहीं स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बताया कि धुंध में कई वाहन सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। विशेष रूप से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना रिफ्लेक्टर लाइट और रिफ्लेक्टर स्टीकर के सड़क पर चल रही थी, जिससे उसका समय पर पहचान पाना मुश्किल था। विशेषज्ञों का कहना है कि रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर स्टीकर न होने की वजह से ऐसे वाहनों से दुर्घटनाओं का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

सुबह होते ही मुख्य सड़कों पर घना कोहरा छा गया, जिससे आसपास का दृश्य लगभग गायब हो जाता है। वाहन चालक केवल कुछ ही मीटर आगे देख पा रहे होते हैं और पैदल चलना भी चुनौतीपूर्ण लगता है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बिना रिफ्लेक्टर वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जो किसी की कीमती जान को खतरें में डाल सकते हैं। वहीं पुलिस की कारगुजारी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

वहीं बता दें कि जालंधर में आज सुबह घने कोहरे की वजह से एक और हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जालंधर में पटेल चौक के पास सुबह सामान से भरा ट्रक बेकाबू हो गया और फुटपाथ पर पलट गया। वहीं घने कोहरे की वजह से दूसरा हादसा जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां वेरका दूध वाला एक ट्रक गंदे नाले में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया।

