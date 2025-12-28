Main Menu

CRIME NEWS : गुस्से में आए प्रवासी ने की मालिक की ह'त्या

28 Dec, 2025

फगवाड़ा के पास मंडाली गांव में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव में खेती का काम करने के लिए रखे गए एक प्रवासी मजदूर ने अपने मालिक के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की।

फगवाड़ा (सोनू) : फगवाड़ा के पास मंडाली गांव में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव में खेती का काम करने के लिए रखे गए एक प्रवासी मजदूर ने अपने मालिक के साथ गाली-गलौज की और मारपीट की, जिसके बाद उसने उससे हाथोपाई की। इस घटना के दौरान मालिक घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मालिक ने किसी बात पर प्रवासी मजदूर को थप्पड़ मार दिया था।

मृतक की पत्नी पलविंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी मजदूर, जो उसके पति दविंदर सिंह के साथ घर में रह रहा था, ने पहले उसके साथ गाली-गलौज की और जब दविंदर ने उसे रोका तो मज़दूर गुस्से में आ गया और लड़ने लगा और उस पर किसी चीज से वार कर दिया। 

इस दौरान दविंदर बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद दविंदर सिंह को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि दविंदर सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव मंडली को अस्पताल लाया गया था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है।

