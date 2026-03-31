श्री दरबार साहिब के पास Hotel में मिला महिला का श/व, फैली सनसनी

जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक होटल में महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

अमृतसर (रमन): जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक होटल में महिला का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अमृतसर में पोस्ट ऑफिस चौक के पास श्री दरबार साहिब के पास बने एक होटल में आज एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मृतका की पहचान मोनिका के तौर पर हुई है, जो गुरु नानक पुरा इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मोनिका होटल में अकेली रह रही थी।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। बी डिवीजन के SHO बलविंदर सिंह औलख ने बताया कि महिला की मौत की असली वजह के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस होटल के कर्मचारियों और आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मारपीट के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए गए। मामले की हर एंगल से जांच करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सच सामने आ सके।

मृतक की पहचान होने के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही होटल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक की जा रही है, ताकि महिला के आने और जाने के समय की पूरी जानकारी मिल सके। पुलिस और मृतक के परिवार वालों का कहना है कि इस मामले की हर मुमकिन एंगल से जांच की जाएगी, और अगर कोई संदिग्ध बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, यह मामला एक रहस्य बना हुआ है और असली वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगी।

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