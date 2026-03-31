श्री दरबार साहिब नतमस्तक हुई प्रियंका चोपड़ा, लंगर घर में की बर्तन धोने की सेवा

Edited By Kamini,Updated: 31 Mar, 2026 05:38 PM

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने आज पंजाब पहुंची।

अमृतसर: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने आज पंजाब पहुंची। इस दौरान वह अमृतसर में सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुई। उन्होंने गुरुघर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पूरी सादगी के साथ दर्शन किए और गुरु घर में कुछ समय बिताया। उन्होंने सभी के कल्याण की अरदास की।

दर्शन करने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने आम जनता की तरह लंगर घर में बर्तन धोने की सेवा भी की। इसके साथ ही उन्होंने कई छोटे-मोटे कार्यों में सहयोग किया। एक्ट्रेस की सादगी और विनम्रता की हर जगह चर्चा हो रही है। इस दौरान श्री दरबार साहिब पहुंची संगतों ने उनकी सेवा भावना की तारीफ की।

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