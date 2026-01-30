पंजाबियो के लिए बहुत चिंता की खबर! रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

पंजाबियों के लिए बहुत चिंता की खबर सामने आई है। दरअसल में, नेशनल हाईवे पर हर 8 घंटे में एक एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें 75 परसेंट लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

चंडीगढ़: पंजाबियों के लिए बहुत चिंता की खबर सामने आई है। दरअसल में, नेशनल हाईवे पर हर 8 घंटे में एक एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें 75 परसेंट लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़कों पर लापरवाही एक्सीडेंट का मुख्य कारण बन रही है। यह खुलासा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है, जो कल पार्लियामेंट में पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में नेशनल हाईवे (NH) पर 111 सड़क एक्सीडेंट हुए, जिनमें 858 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में 1912 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 1562 लोगों की जान चली गई।

इसी तरह, साल 2023 में 2388 एक्सीडेंट में 1895 लोगों की मौत हुई और साल 2022 में 2293 एक्सीडेंट में 1881 लोगों की जान गई। साल 2021 में 2288 एक्सीडेंट में 1950 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। इन एक्सीडेंट की मुख्य वजह सड़कों की हालत, गाड़ियों की हालत शामिल है। इसलिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चार लेन और उससे ज़्यादा चौड़ाई वाले सभी नेशनल हाईवे पर योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है ताकि सभी राज्यों के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक सिस्टम लागू हो और सड़क एक्सीडेंट को कम करने की कोशिश की जा सके।

तेज रफ्तार एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी चलाने वालों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग है। राज्य में ओवरलोडिंग ने पिछले 5 सालों में 2,725 जानें ली हैं, जो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए काफी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here