जालंधर में बढ़ते अपराध पर व्यापारियों का अल्टीमेटम, 'सुरक्षा नहीं तो दुकानें नहीं खुलेंगी'

जालंधर: शहर में चोरी, स्नैचिंग और अव्यवस्था की बढ़ती घटनाओं को लेकर मंडी रोड के व्यापारियों में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है। मंडी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा से मिले और क्षेत्र की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर एक मांग पत्र सौंपा।

व्यापारियों ने बताया कि मंडी रोड और आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे दुकानदारों, ग्राहकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। एसोसिएशन ने विशेष रूप से रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग की कमी को गंभीर समस्या बताया। उन्होंने मांग की कि इलाके में दिन-रात नियमित गश्त सुनिश्चित की जाए, ताकि अपराधों पर लगाम लग सके।

व्यापारियों ने शराब के नशे में सड़कों पर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही, शाम और रात के समय बढ़ रही स्नैचिंग की घटनाओं, नियमों के उल्लंघन से चल रहे गेस्ट हाउसों और 24 घंटे खुली रहने वाली शराब की दुकानों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई गई।

मंडी रोड पर अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ियों और दुकानों से ट्रैफिक जाम और दुकानों के रास्ते बाधित होने की शिकायत भी ज्ञापन में शामिल रही। व्यापारियों का कहना है कि इससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मंडी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे सामूहिक रूप से दुकानें बंद कर पुलिस को चाबियां सौंपने पर मजबूर होंगे। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक व्यापार करना संभव नहीं है। हालांकि, ज्वाइंट सीपी की ओर से व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी शिकायतों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

