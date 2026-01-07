Main Menu

  Jalandhar में बीच सड़क खराब हुई Tourist Bus, गुस्साए यात्रियों ने किया हंगामा... देखें तस्वीरें

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 03:47 PM

tourist bus breaks down in jalandhar

जालंधर में आज टूरिस्ट बस अचानक खराब होने पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जालंधर: जालंधर में आज टूरिस्ट बस अचानक खराब होने पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जालंधर के पठानकोट चौक के समीप उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जम्मू से दिल्ली जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक बीच सड़क पर ही जवाब दे गई। बस के अचानक रुक जाने से यात्रियों में नाराजगी फैल गई, जो कुछ ही देर में हंगामे में बदल गई। घटना के कारण कुछ समय तक इलाके में यातायात भी बाधित रहा।

PunjabKesari

मिली जानकारी के अनुसार, यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर जा रही टूरिस्ट बस जैसे ही पठानकोट चौक के पास पहुंची, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि बस का एक्सल टूट जाने से बस आगे नहीं बढ़ सकी और बीच सड़क पर खड़ी हो गई। अचानक हुई इस परेशानी से यात्री भड़क उठे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ यात्रियों ने गुस्से में आकर बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान चालक के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना भी सामने आई। हालात बिगड़ते देख सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और बस चालक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके बाद क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया गया, जिससे यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बस में तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है।

PunjabKesari

