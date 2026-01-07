Jalandhar में बीच सड़क खराब हुई Tourist Bus, गुस्साए यात्रियों ने किया हंगामा... देखें तस्वीरें

जालंधर में आज टूरिस्ट बस अचानक खराब होने पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जालंधर: जालंधर में आज टूरिस्ट बस अचानक खराब होने पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जालंधर के पठानकोट चौक के समीप उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जम्मू से दिल्ली जा रही एक टूरिस्ट बस अचानक बीच सड़क पर ही जवाब दे गई। बस के अचानक रुक जाने से यात्रियों में नाराजगी फैल गई, जो कुछ ही देर में हंगामे में बदल गई। घटना के कारण कुछ समय तक इलाके में यातायात भी बाधित रहा।

मिली जानकारी के अनुसार, यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर जा रही टूरिस्ट बस जैसे ही पठानकोट चौक के पास पहुंची, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि बस का एक्सल टूट जाने से बस आगे नहीं बढ़ सकी और बीच सड़क पर खड़ी हो गई। अचानक हुई इस परेशानी से यात्री भड़क उठे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कुछ यात्रियों ने गुस्से में आकर बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान चालक के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना भी सामने आई। हालात बिगड़ते देख सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराया और बस चालक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके बाद क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया गया, जिससे यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बस में तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांत है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है।

