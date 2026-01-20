Ludhiana: बाथ कैसल डबल मर्डर मामले में नामजद दूल्हे को मिली राहत

30 नवंबर की रात लुधियाना के बाथ कैसल में आयोजित विवाह समारोह के दौरान दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी।

लुधियाना (जगरूप): 30 नवंबर की रात लुधियाना के बाथ कैसल में आयोजित विवाह समारोह के दौरान दो गुटों के बीच हुई फायरिंग में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने विवाह के दूल्हे वरिंदर कपूर को भी नामजद किया था। माछीवाड़ा निवासी अधिवक्ता जसप्रीत सिंह बेनीपाल द्वारा वरिंदर कपूर की जमानत के लिए माननीय लुधियाना अदालत में याचिका दायर की गई, जहां उन्हें बड़ी राहत मिली और पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी न किए जाने के आदेश जारी किए गए।

अधिवक्ता जसप्रीत सिंह बेनीपाल ने बताया कि इस चर्चित डबल मर्डर केस में नामजद दूल्हा वरिंदर कपूर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश हुआ। यह घटना उसी के विवाह समारोह के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और लंबी बहस के बाद फैसला सुनाया।

अधिवक्ता बेनीपाल के अनुसार, पुलिस अदालत में वरिंदर कपूर के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो सके कि इस हत्या मामले में उनकी कोई भूमिका है। पुलिस ने यह भी बयान दिया कि वरिंदर कपूर को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

अदालत ने पुलिस के इस बयान को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब गिरफ्तारी ही नहीं की जा रही है, तो जमानत याचिका की भी आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता बेनीपाल के मुताबिक, वरिंदर कपूर के विवाह समारोह के दौरान दोनों गुट आपस में भिड़ गए थे और फायरिंग हुई थी, जिसमें उनकी किसी भी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई गई।

