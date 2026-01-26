Main Menu

  Punjab : सड़क पर खड़ी कार का अंदर का नजारा देख लोग हैरान! इस हालत में मिला युवक

Punjab : सड़क पर खड़ी कार का अंदर का नजारा देख लोग हैरान! इस हालत में मिला युवक

26 Jan, 2026

कपूरथला के गांव खीरांवाली के पास सड़क पर खड़ी कार में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।

कपूरथला (गुरप्रीत) : कपूरथला के गांव खीरांवाली के पास सड़क पर खड़ी कार में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस बारे में जानकारी देते हुए A.S.I. अमरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव खीरांवाली के पास सड़क पर कार में एक युवक बेहोश पड़ा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से युवक को सिविल अस्पताल कपूरथला ले गई, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान सोनमप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव तलवंडी चौधरियां के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसकी पत्नी की करीब एक साल पहले मौत हो गई थी, जिसके कारण वह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। बीती रात वह कपूरथला से दवाई लेकर अपने गांव जा रहा था। ए.एस.आई. अमरजीत सिंह ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव वारिसों को सौंप दिया गया है और मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है।

