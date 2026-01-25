Main Menu

  • 10 लाख की इलाज योजना विवादों में, पंजीकरण को लेकर आम जनता में नाराजगी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 11:05 PM

the 10 lakh treatment scheme is mired in controversy

पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये तक के इलाज वाली स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी योजना के प्रबंधों की समीक्षा के लिए रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का रोपड़ के सरकारी अस्पताल में दौरा प्रस्तावित था।...

पंजाब डैस्क : पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये तक के इलाज वाली स्वास्थ्य योजना को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी योजना के प्रबंधों की समीक्षा के लिए रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का रोपड़ के सरकारी अस्पताल में दौरा प्रस्तावित था। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे को लेकर रविवार के दिन अस्पताल स्टाफ को विशेष रूप से बुलाया गया था। मंत्री के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए एक विशेष काउंटर भी स्थापित किया गया था। हालांकि, ऐन वक्त पर स्वास्थ्य मंत्री का दौरा रद्द हो गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई सारी तैयारियां बेकार साबित हुईं। दौरा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद विशेष पंजीकरण काउंटर को भी हटा दिया गया। 

दूसरी ओर, इस स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए लाभार्थियों से आम आदमी पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटर द्वारा जारी की गई पर्ची अनिवार्य मांगे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के आम नागरिक सीधे तौर पर इस योजना के लिए पंजीकरण नहीं करवा सकते और उन्हें आम आदमी पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से ही पंजीकरण कराना पड़ेगा। इस संबंध में जब रोपड़ के सरकारी अस्पताल में पंजीकरण कर रहे कर्मचारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि केवल सत्ताधारी पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटर की पर्ची के आधार पर ही पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं, इस मुद्दे पर रोपड़ की सिविल सर्जन डॉ. नवरोप कौर स्पष्ट जवाब देने से बचती नजर आईं।

