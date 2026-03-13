Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 50 रुपये के Juice के गिलास को लेकर पड़ गया पंगा, आपस में भिड़े दुकानदार, गरमाया माहौल

50 रुपये के Juice के गिलास को लेकर पड़ गया पंगा, आपस में भिड़े दुकानदार, गरमाया माहौल

Edited By Urmila,Updated: 13 Mar, 2026 04:14 PM

tensions flare over a 50 glass of juice

साबुन बाजार में एक जूस विक्रेता द्वारा 50 रुपए का जूस का गिलास गुड मंडी के एक मोबाइल विक्रेता को देने पर झगड़ा हो गया।

लुधियाना (स्याल) : साबुन बाजार में एक जूस विक्रेता द्वारा 50 रुपए का जूस का गिलास गुड मंडी के एक मोबाइल विक्रेता को देने पर झगड़ा हो गया। जिसके चलते गुड मंडी के मोबाइल विक्रेता दुकानदार ने साबुन बाजार में गुंडागर्दी का नंगा नाच करते हुए दुकानदार के शीशे का गिलास मार कर सिर फोड़ दिया। बीच बचाव करने आए अन्य दुकानदार भी घायल हो गए। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़ मंडी के मोबाइल विक्रेता ने साबुन बाजार में बिना बर्फ के जूस का गिलास लेने के लिए अपने नौकर को भेजा। उक्त नौकर बर्फ वाला जूस का गिलास लेकर चला गया  जिसके चलते मोबाइल विक्रेता गुस्से में आ गया और मोबाइल पर जूस विक्रेता को कथित रूप से गालियां देने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद मोबाइल विक्रेता दुकानदार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जूस वाली दुकान पर आ गया और दुकान पर हमला करके दुकानदार का सिर फोड़ दिया। बीच बचाव करने आए अन्य दुकानदार भी घायल हो गए। उक्त घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!