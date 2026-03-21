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श्वेत मलिक ने मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- पत्रकारिता पर सरकारी दमन लोकतंत्र के लिए खतरा

Edited By Kalash,Updated: 21 Mar, 2026 10:39 AM

shwait malik target aap punjab

अफसोस है कि पंजाब में आप पार्टी की भगवंत मान सरकार उन्हें परेशान कर रही है।

पंजाब डेस्क : पूर्व सांसद व पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक ने कहा कि पंजाब केसरी अखबार ने हमेशा अपने निर्भीक पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन किया चाहे इमरजेंसी का विरोध, पंजाब में आंतकवाद का विरोध हो और आंतकवाद में पंजाब केसरी परिवार के लाला जगत नारायण जी व श्री रमेश चंद्र ने पंजाब के धार्मिक सदभाव के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए पर अफसोस है कि पंजाब में आप पार्टी की भगवंत मान सरकार उन्हें परेशान कर रही है। श्वेत मलिक ने कहा कि पहले प्रेस शाखाओं पर पंजाब सरकार ने रेड की व अब उनके होटल पर बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा तोड़ फोड़ की करवाई जो अतिनिंदनीय है। 

मलिक ने कहा पत्रकारिता पर सरकारी दमन लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो सच की आवाज को दबाने का प्रयास करता है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना के अधिकार पर सीधा हमला है। सत्ता द्वारा पत्रकारों को झूठे मुकदमों, धमकियों  से डराना तानाशाही का संकेत है, जिसे लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सच कहने की हिम्मत, दमन से नहीं दबती व सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले बदलाखोरी लोकतंत्र पर प्रहार है। मीडिया पर हमले से आम जनता को जानकारी मिलने के अधिकार का हनन भगवंत मान सरकार ने किया है। 

श्वेत मलिक ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और प्रेस की आजादी पर दबाव जनता के वोट से आप पार्टी के कफन की कील सिद्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अखबार बंद नहीं किया जा सकता, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। मलिक ने बताया पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह ने लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी निभा लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी का दीयित्व किया व हमें सही जानकारी दे हमेशा शिक्षित कर  समाज कल्याण के लिए प्रेरित किया। इससे हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। 

मलिक ने कहा प्रेस की स्वतंत्रता पर भगवंत मान सरकार का हमला तो जनता के पास सही जानकारी पहुचाने के प्रेस के अधिकार को कमजोर कर लोकतंत्र की हत्या है। मलिक ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी कि लोकतंत्र में जनता के पास हमेशा एक ताकत होती है कि वो समय आने पर तानाशाही को चुनौती देकर बदलाव ला सके। मलिक ने पंजाब की जनता से अपील की सरकार की इस कार्रवाई को सावधानी से देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता का दुरुपयोग न हो, ताकि लोकतंत्र और प्रेस की आजादी सुरक्षित बनी रहे।

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