Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पुलिस की कार्रवाई, इमीग्रेशन सेंटर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई, इमीग्रेशन सेंटर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 29 Dec, 2025 06:05 PM

shooting incident at the immigration center

25 दिसंबर को गुरदासपुर के जेल रोड स्थित औजी हब इमीग्रेशन सेंटर पर गोलियां चलाकर फरार हुए दो आरोपियों को गुरदासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

गुरदासपुर (हरमन) : 25 दिसंबर को गुरदासपुर के जेल रोड स्थित औजी हब इमीग्रेशन सेंटर पर गोलियां चलाकर फरार हुए दो आरोपियों को गुरदासपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी डीके चौधरी ने यह जानकारी साझा की। एसपी डीके चौधरी ने बताया कि घटना के बाद दोनों आरोपियों की गहनता से तलाश की जा रही थी और पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से की गई जांच के परिणामस्वरूप दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करमजीत करम और रोहित कुमार उर्फ आशु, निवासी शुकरपुरा मोहल्ला, बटाला के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से प्वाइंट-30 बोर का एक पिस्तौल, आठ रौंद, एक एयर पिस्टल तथा वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बरामद मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी गैंगस्टर निशान जोढ़ियां के लिए काम करते थे और इंटरनेट के माध्यम से आपस में संपर्क में रहते थे। उन्होंने खुलासा किया कि आरोपियों के गिरोह द्वारा इमीग्रेशन सेंटर के मालिक से फिरौती की मांग की गई थी और डराने के उद्देश्य से ही एयरगन से फायरिंग की गई थी। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके पर खोल फेंककर फरार हो गए थे।

उन्होंने आगे बताया कि करमजीत करम के खिलाफ वर्ष 2021 में धारा 295 के तहत एक मामला दर्ज है, जबकि रोहित कुमार उर्फ आशु के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दोनों आरोपियों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!