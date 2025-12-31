Railway Track पर बिखरी पड़ी हैं गाजरें, लोग उठाने दौड़े, पढ़ें पूरी खबर

घने कोहरे के बीच फिल्लौर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है।

पंजाब डेस्क: घने कोहरे के बीच फिल्लौर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। नूरमहल रोड स्थित हरिपुर रेलवे फाटक के पास गाजरों से लदा एक ट्रक रेलवे लाइनों की दीवार से टकराकर पलट गया। हादसे के समय ट्रक में 2 लोग सवार थे, जो गनीमत रही कि सुरक्षित बच गए। वहीं गाजरे रेलवे ट्रैक पर बिखरी पड़ी है, जिसे लोग उठा कर अपने घर ले जा रहे है।

जानकारी के अनुसार ट्रक सुल्तानपुर से गाजरें लोड कर दिल्ली की ओर जा रहा था। घना कोहरा होने के कारण चालक को आगे कुछ दिखाई नहीं दिया और ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर रेलवे दीवार से टकरा गया, जिससे दीवार टूट गई और ट्रक पलट गया। हादसे की जगह से कुछ ही दूरी पर गेटमैन का कमरा स्थित है, लेकिन सौभाग्य से गेटमैन इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गया।

यह हादसा नकोदर से लुधियाना जा रही ट्रेन नंबर 709 के मार्ग पर नूरमहल रोड हरिपुर फाटक के पास हुआ। दुर्घटना के कारण रेलवे सिग्नल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे फाटक पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित रहा। हादसे के बाद रेलवे कर्मियों की मदद से ट्रक को सीधा करने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक में अधिक वजन होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर बड़ी मात्रा में गाजरें बिखर गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रक चालक ने बताया कि घने कोहरे की वजह से उसे सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस कारण यह हादसा हो गया। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।



