बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, जालंधर नगर निगम में इन पदों पर निकली भर्ती

लंबे समय से लंबित पड़ी जालंधर नगर निगम की फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।

जालंधर (खुराना) : लंबे समय से लंबित पड़ी जालंधर नगर निगम की फोर्थ क्लास कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। निगम कमिश्नर की ओर से इस संबंध में विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र डाउनलोड करने, जमा करने तथा भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नगर निगम की आधिकारिक वैबसाइट www.mcjalandhar.in पर जा सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन पत्र 10 जनवरी 2026 से बैबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि आवेदन जमा कराने की प्रक्रिया 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 27 फरवरी तक जारी रहेगी। यह भर्ती पूरी तरह से सरकारी आरक्षण नीति (रोस्टर प्रणाली) के अनुसार की जाएगी, जिसके तहत संबंधित वर्गों को उनके निर्धारित अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा।

ठीक दो साल बाद आगे बढ़ी भर्ती प्रक्रिया

नगर निगम के पार्षद हाउस द्वारा इस भर्ती संबंधी प्रस्ताव को 10 जनवरी 2024 को मंजूरी दी गई थी। संयोगवश, उसी तारीख के ठीक दो वर्ष बाद यानी 10 जनवरी 2026 से आवेदन डाऊनलोड होना तय हुआ है। इस बीच भर्ती में देरी से बेरोजगार युवाओं में असमंजस और बेचैनी बनी रही। अब प्रक्रिया की शुरुआत की खबर के बाद शहरभर में चर्चा तेज हो गई है और बड़ी संख्या में युवाओं ने रुचि दिखानी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर 1196 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसे निगम इतिहास की बड़ी भर्तियों में से एक माना जा रहा है।

शुरूआती चरण में यह प्रक्रिया पंजाब सब–ऑर्डिनेट सर्विस सिलैक्शन बोर्ड के माध्यम से करवाने का इरादा था, ताकि चयन पूर्णतः नियमबद्ध और पारदर्शी तरीके से हो सके। लेकिन बाद में निर्णय में बदलाव करते हुए भर्ती को रिक्रूटिंग एजेंसी आधारित प्रणाली से करवाने पर सहमति बनी। इसके लिए एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नगर निगम कमिश्नर, दोनों ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टैंट कमिश्नर, जिला समाज कल्याण कार्यालय का प्रतिनिधि, सिविल सर्जन कार्यालय का प्रतिनिधि, सैनिक भलाई विभाग के प्रतिनिधि, जिला खेल अधिकारी के प्रतिनिधि, निगम के सभी एस.ई., डी.सी.एफ.ए., असिस्टैंट हैल्थ ऑफिसर तथा एस्टेब्लिशमेंट शाखा के सुपरिंटैंडैंट को शामिल किया गया है।

इन पदों पर होगी नियुक्ति, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती

सफाई सेवक — 440 पद

गार्डन बेलदार / माली — 406 पद

सीवरमैन — 165 पद

रोड बेलदार — 160 पद

फिटर कुली — 25 पद

भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, कोई पैसों का लेनदेन न करे : मेयर

निगम में पक्की और सरकारी भर्ती की सूचना सामने आने के बाद शहरभर से लोग पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के पास जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। बेरोजगारी के दौर में इस भर्ती को लेकर हर वर्ग में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी बीच मेयर वनीत धीर ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरकारी सिस्टम के तहत होगी, इसमें पैसों के लेनदेन की कोई गुंजाइश नहीं है । यदि कोई व्यक्ति, बिचौलिया या तथाकथित जनप्रतिनिधि किसी दूसरे के नाम पर पैसे मांगता है, तो उसे नज़रअंदाज करें। उल्लेखनीय है कि निगम यूनियन के दोनों गुट भी यह अपील कर चुके हैं कि भर्ती के लिए कोई भी किसी से पैसों का लेनदेन न करे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here