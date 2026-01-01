पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते तहसीलदार रंगे हाथों गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 01 Jan, 2026 06:55 PM
पंजाब डेस्क : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस ब्यूरो ने संगरूर जिले में तैनात एक तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। आरोपी तहसीलदार की पहचान जगतार सिंह के रूप में हुई है, जिसे 30 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके एक सहयोगी कर्मचारी की गिरफ्तारी अभी बाकी है।
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई संगरूर जिले के महिलां गांव निवासी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बदले तहसील कार्यालय संगरूर में तैनात तहसीलदार जगतार सिंह और एक क्लर्क मलविंदर सिंह ने उससे रिश्वत की मांग की थी।
शिकायत की गोपनीय जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद की गई तलाशी में आरोपी के घर से 1 लाख 45 हजार रुपये की अतिरिक्त नकदी भी बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस रेंज पटियाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच जारी है और जल्द ही अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
इसी के साथ ही विजिलेंस ब्यूरो ने पंजाब के नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की मांग की जाती है, तो उसकी तुरंत सूचना विभाग को दें। विभाग ने दोहराया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
