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  • Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 24 Sep, 2026 01:20 PM

punjab top 5

महानगर में बेखौफ घूम रहे झपटमारों और लुटेरों ने अब स्कूली छात्रों और उनके परिजनों को भी निशाना बनाना..

1) लुधियाना में स्कूल के पास दिनदहाड़े वारदात, गर्दन पर हथियार रख युवक से मोबाइल व पर्स छीना
महानगर में बेखौफ घूम रहे झपटमारों और लुटेरों ने अब स्कूली छात्रों और उनके परिजनों को भी निशाना बनाना..

2)  बड़ी खबर: ड्रग्स मामले में फरार AIG राजजीत सिंह ने किया सरेंडर 
ड्रग्स मामले में लंबे समय से फरार चल रहे पंजाब पुलिस के पूर्व AIG राजजीत सिंह से जुड़ी बड़ी..

3) रविवार को छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे Bank, जानें क्यों लिया गया फैसला
देश भर में 3 दिन के लिए बैंक कर्मियों की यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। 

4)  Punjab में ED रेड के बीच सियासी हलचल, रवनीत बिट्टू की Post से मची खलबली

और ये भी पढ़े

GMADA के पंजाब और चंडीगढ़ स्थित दफ्तरों में ED की रेड के बीच रवनीत बिट्टी ने,,

5) पंजाब के IAS अफसर के घर मिला करोड़ों का Cash व सोना! जांच जारी
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के पंजाब और चंडीगढ़ स्थित दफ्तरों....

 

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