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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 23 Sep, 2026 12:58 PM

punjab top 5

पैट्रोल पंपों के डीलर तेल की बिक्री के बदले में ग्राहकों से अब ऑनलाइन पेमैंट स्वीकार करने से..

1) क्या पेट्रोल पंप पर अब नहीं ली जाएगी Online Payment! पढ़ें पूरी खबर
पैट्रोल पंपों के डीलर तेल की बिक्री के बदले में ग्राहकों से अब ऑनलाइन पेमैंट स्वीकार करने से..

2) जालंधर: स्कूल से बच्चे को किडनैप करने की कोशिश के मामले का सामने आया पूरा सच, लोगों से की जा रही अपील
जालंधर के न्यू शहीद बाबू लाभ सिंह नगर स्थित माता गुजरी खालसा मॉडर्न स्कूल ...

3)लुधियाना सर्राफा बाजार में हलचल, मशहूर ज्वैलर्स शॉप पर स्टेट GST की दबिश
राज्य जी.एस.टी. विभाग ने मंगलवार को महानगर के सर्राफा बाजार स्थित जगदंबे ज्वैलर्स पर दबिश..

4) Punjab: ग्रेनेड अटैक के आरोपी का Encounter! दोनों तरफ से चली ताबड़तोड़ गोलियां
अमृतसर में पुलिस का एक खतरनाक गैंगस्टर से एनकाउंटर खबर सामने आई है। इस एनकाउंटर के ..

5) पंजाब के अस्पतालों के लिए बड़े आदेश जारी, High Court ने मरीजों की सुविधा के लिए दिए निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य के सभी जिला ...

 

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