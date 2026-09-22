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  • Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 22 Sep, 2026 01:07 PM

punjab top 5

पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई अपडेट सामने आई है।

1) पंजाब में आज सरकारी बसें चलेंगी या नहीं? हड़ताल को लेकर आई नई Update
 पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई अपडेट सामने आई है।

2) जालंधर के युवक का केन्या से रेस्क्यू, घर पहुंचते ही बेटी से लिपटते छलके आंसू, सुनाई खौफनाक दास्तां
विदेश जाने का सपना लेकर केन्या पहुंचे जालंधर के राकेश कुमार ने वहां जो डरावना दौर देखा..

3)बिजली विभाग के नाम से आए Call तो हो जाएं Alert! OTP देते ही खाली हो सकता है Bank Account
महानगर में ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधियों ने आम जनता की गाढ़ी कमाई ..

4) जालंधर में 100 से ज्यादा यूनिपोल पर रातों-रात अवैध फ्लैक्स, कंपनी ने दी चेतावनी, निगम की बढ़ी टेंशन
 नगर निगम जालंधर के लिए शहर में लगे अवैध धार्मिक और राजनीतिक फ्लेक्स अब बड़ा..

5) वर्दी पहनकर Duty पर न जाएं? पंजाब पुलिस की Viral Advisory का सामने आया सच
पंजाब पुलिस ने इन दिनों सोशल मीडिया पर फैल रही उन खबरों का पूरी...

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