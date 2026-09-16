Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 16 Sep, 2026 12:53 PM
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सिविल डिफेंस की एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक..
1) पंजाब में ED की रेड! पटियाला और मोहाली में कई जगहों पर छापेमारी
पंजाब में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने पटियाला और मोहाली में कई स्थानों पर..
2) अमृतसर में पुलिस चौकी के सामने फायरिंग, एक युवक की मौ+त, दूसरा गंभीर
अमृतसर के जंडियाला गुरु इलाके में मंगलवार देर रात पुलिस चौकी के सामने फायरिंग की घटना से हड़कंप..
3) पंजाब में बिजली संकट के बीच बड़ा झटका, रोपड़ थर्मल के 3 यूनिट बंद, लुधियाना में हड़कंप
पंजाब में बिजली की बढ़ती मांग के बीच सप्लाई को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है..
4) Jalandhar में बिस्कुट Factory में भीषण आग, दूर तक दिखीं लपटें, लाखों का स्टॉक जलकर राख
शहर के लंबा पिंड चौक के पास इंडस्ट्री एरिया में देर रात एक बिस्कुट और नमकीन फैक्टरी में ,,,
5) पंजाब में फिर होगा ब्लैकआउट और बजेंगे सायरन, एक जिले में होगी मॉक ड्रिल
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक सिविल डिफेंस की एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक..