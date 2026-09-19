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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 19 Sep, 2026 01:09 PM

punjab top 5

केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलैंडरों की बुकिंग और सप्लाई में पूर्ण तौर..

1) लुधियाना : घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर, कहीं मुश्किल में न पड़ जाएं आप
पक्खोवाल रोड पर सफर करने वाले चालक आज के दिन के लिए सावधान हो जाए। 

2) Jalandhar के इमीग्रेशन दफ्तर को लेकर युवक का बड़ा खुलासा, खोल डाली सारी पोल...
कुछ दिन पहले वाॅसल मॉल में स्थित अराध्या इंटरप्राइजिज नाम के इमीग्रेशन दफ्तर के बाहर हुए 

3)  LPG सिलेंडरों को लेकर बढ़ी Tension! बुकिंग के बाद भी पड़ा पंगा, जानें कारण
केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलैंडरों की बुकिंग और सप्लाई में पूर्ण तौर..

4)  पंजाब में Mid Day Meal कुकों के लिए शिक्षा विभाग का नया फैसला
पी.एम. पोषण स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करने में सेवाएं..

5) Ludhiana में गुंडागर्दी! 10-12 हथियारबंद बदमाशों ने युवक पर किए 18 वार, Video Viral
महानगर में बेखौफ घूम रहे गुंडा तत्वों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक सनसनीखेज वारदात को ..

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