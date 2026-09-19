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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 19 Sep, 2026 01:09 PM
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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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25/09/2026 08:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेसमेन को व्यापार में अच्छा धन मुनाफा हो
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे,
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के काम की तारीफ हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज आप पूरा दिन सकारात्मक उर्जा से भरा महसूस करेंगे। आज आपको वर्कप्लेस पर सीनियर्स से काम में काफी हद तक मदद
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के हाथ अच्छी डील लग सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज कोई भी फैसला भावुक होकर न लें।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे,
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए मददकार साबित होगा। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को
मकर राशि वालों आज आपका दिन कुछ नया लेकर आया है। आज आपकी व्यापार, नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
कुंभ राशि वालों आज आपका दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज अगर निवेश करने जा रहे हैं तो ठहर जाएं, समय सही नहीं है।
मीन राशि वालों आज आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालें, नहीं तो छोटी सी बात पर
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