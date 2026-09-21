14 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
5 days ago
6 days ago
8 days ago
9 days ago
10 days ago
11 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 21 Sep, 2026 12:46 PM
रेलवे डिवीजन फिरोजपुर की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 74686 भगतांवाला..
1) रेलवे यात्री दें ध्यान, 21 से 27 सितम्बर तक Trains रहेंगी रद्द
रेलवे डिवीजन फिरोजपुर की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 74686 भगतांवाला..
2) Jalandhar में दूध वाले का Sting Video, 28 किलो दूध में 12 किलो पानी मिला कर घरों में बेच रहा
शहर में दूध में मिलावट का एक मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया में चर्चा बटोर रहा है ।..
3) 17 साल से पेंशन के लिए भटक रहे 80 साल के बुजुर्ग को High Court से बड़ी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 साल से अपनी दिवंगत पत्नी की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों और बैंक..
4) समराला बाइपास पर फूड वैन में धमाका, गैस सिलेंडर फटने से इलाके में मची अफरा-तफरी
समराला बाईपास पर हरिओ रोड के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब वहां खड़ी एक फूड वैन में अचानक आग लग ..
Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) BSF को मिली बड़ी सफलता, सीमावर्ती गांव में करोड़ों की हेरोइन बरामद
बीएसएफ अमृतसर सेक्टर की टीम ने सीमावर्ती गांव मुहावा के इलाके में 31 करोड रुपए की..
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पंजाबियों के लिए खुशखबरी तो वहीं 5 साल के मासूम पर सौतेली मां का कहर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : DA पर बड़ा अपडेट तो वहीं यह सीनियर अधिकारी राडार पर, पढ़ें Top 10
CAD $
25/09/2026 08:30 IST
USD $
AUD $
NZD $
EUR €
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेसमेन को व्यापार में अच्छा धन मुनाफा हो
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे,
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के काम की तारीफ हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज आप पूरा दिन सकारात्मक उर्जा से भरा महसूस करेंगे। आज आपको वर्कप्लेस पर सीनियर्स से काम में काफी हद तक मदद
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के हाथ अच्छी डील लग सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज कोई भी फैसला भावुक होकर न लें।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे,
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए मददकार साबित होगा। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को
मकर राशि वालों आज आपका दिन कुछ नया लेकर आया है। आज आपकी व्यापार, नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
कुंभ राशि वालों आज आपका दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज अगर निवेश करने जा रहे हैं तो ठहर जाएं, समय सही नहीं है।
मीन राशि वालों आज आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालें, नहीं तो छोटी सी बात पर
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes