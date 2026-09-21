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  • Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 21 Sep, 2026 12:46 PM

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रेलवे डिवीजन फिरोजपुर की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 74686 भगतांवाला..

1) रेलवे यात्री दें ध्यान, 21 से 27 सितम्बर तक Trains रहेंगी रद्द
रेलवे डिवीजन फिरोजपुर की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 74686 भगतांवाला..

2) Jalandhar में दूध वाले का Sting Video, 28 किलो दूध में 12 किलो पानी मिला कर घरों में बेच रहा
शहर में दूध में मिलावट का एक मामला सामने आया है जो सोशल मीडिया में चर्चा बटोर रहा है ।..

3) 17 साल से पेंशन के लिए भटक रहे 80 साल के बुजुर्ग को High Court से बड़ी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 साल से अपनी दिवंगत पत्नी की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों और बैंक..

4) समराला बाइपास पर फूड वैन में धमाका, गैस सिलेंडर फटने से इलाके में मची अफरा-तफरी
समराला बाईपास पर हरिओ रोड के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब वहां खड़ी एक फूड वैन में अचानक आग लग ..

और ये भी पढ़े

5) BSF को मिली बड़ी सफलता, सीमावर्ती गांव में करोड़ों की हेरोइन बरामद
बीएसएफ अमृतसर सेक्टर की टीम ने सीमावर्ती गांव मुहावा के इलाके में 31 करोड रुपए की..

 

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