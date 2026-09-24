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लुधियाना में स्कूल के पास दिनदहाड़े वारदात, गर्दन पर हथियार रख युवक से मोबाइल व पर्स छीना

Edited By Kalash,Updated: 24 Sep, 2026 12:14 PM

ludhiana snatching incident

महानगर में बेखौफ घूम रहे झपटमारों और लुटेरों ने अब स्कूली छात्रों और उनके परिजनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

लुधियाना (राज): महानगर में बेखौफ घूम रहे झपटमारों और लुटेरों ने अब स्कूली छात्रों और उनके परिजनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक अपनी भतीजी को छुट्टी के बाद लेने पहुंचे एक बाइक सवार युवक को तीन अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया। लुटेरों ने युवक की गर्दन पर तेजधार दातर अड़ाकर उसका कीमती 'वनप्लस' मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया और सरेराह फरार हो गए। पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को दिए आधिकारिक बयानों में अमन कुमार ने बताया कि 30 वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी भतीजी को स्कूल की छुट्टी होने पर लेने गया था।। जैसे ही वह सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक पहुंचा, तभी अचानक तीन अज्ञात युवक वहां आ धमके। तीनों आरोपियों ने रास्ता रोकते हुए मुद्दई की मोटरसाइकिल को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या शोर मचाता, एक लुटेरे ने अपने पास छिपाकर रखा लोहे का तेजधार दातर निकाला और सीधे उसकी गर्दन पर रख दिया।आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। इसके बाद बदमाशों ने जबरन उसकी जेब से उसका महंगा मोबाइल फोन और पर्स छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए।

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