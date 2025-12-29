Winter Vacation: पंजाब के स्कूलों में बढ़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां ? पढ़ें पूरी खबर

पंजाब में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के इस प्रकोप को देखते हुए पंजाब ..

पंजाब डेस्क: पंजाब में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के इस प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से स्कूलों में 1 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। हालांकि, मौजूदा मौसम हालात को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ठंड और ज्यादा बढ़ी तो स्कूलों की छुट्टियों में आगे भी बढ़ोतरी की जा सकती है।

राज्य में गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के चलते बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से पंजाब में बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सर्दियों की छुट्टियां बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ता वायु प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) भी बच्चों की सेहत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

वहीं, पड़ोसी राज्य हरियाणा में सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घोषित कर दी हैं, जिससे पंजाब में भी छुट्टियां बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। फिलहाल पंजाब सरकार की ओर से छुट्टियों को लेकर कोई नया या आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है।