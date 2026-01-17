Main Menu

बठिंडा में फिरौती मामले को लेकर पुलिस का Encounter

Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 10:03 AM

police encounter in bathinda over a ransom case

फिरौती से जुड़े एक गंभीर मामले में बठिंडा पुलिस ने जिले के गांव कटार

बठिंडा(विजय):  फिरौती से जुड़े एक गंभीर मामले में बठिंडा पुलिस ने जिले के गांव कटार सिंह वाला में एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर की सूचना मिलते ही एसएसपी बठिंडा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई फिरौती मांगने वाले आरोपियों के खिलाफ की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। एनकाउंटर में शामिल आरोपियों और अन्य पहलुओं को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

