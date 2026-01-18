नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त मुहिम, लुधियाना के अलग-अलग इलाकों से तस्कर दबोचे

पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने थाना सदर, थाना दुगरी, थाना डिवीजन नंबर 5, थाना दरेसी, थाना हैबोवाल, थाना डिवीजन नंबर 6 और थाना डिवीजन नंबर 3 के इलाकों से 8 नशा तस्करों और नशे का सेवन कर रहे 2 युवकों को काबू किया।

लुधियाना (गौतम): पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने थाना सदर, थाना दुगरी, थाना डिवीजन नंबर 5, थाना दरेसी, थाना हैबोवाल, थाना डिवीजन नंबर 6 और थाना डिवीजन नंबर 3 के इलाकों से 8 नशा तस्करों और नशे का सेवन कर रहे 2 युवकों को काबू किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 ग्राम कोकीन, 26 ग्राम हेरोइन और 33 नशीली गोलियां बरामद की हैं। आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में नशा तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया और उनसे उनके संपर्कों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

थाना सदर: पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान एक तस्कर को काबू किया। आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम कोकीन बरामद हुई। उसकी पहचान न्यू रेलवे रोड, भगत सिंह चौक, जालंधर के रहने वाले शिवम भाबड़ी के रूप में हुई। सब-इंस्पेक्टर धनवंत सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी फलावर इंक्लेव इलाके में गश्त के दौरान चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नशा बेचने का कारोबार करता है और अभी फलावर इंक्लेव की ओर आ रहा है। रेड कर आरोपी को काबू किया गया।

इसी थाना की पुलिस ने अन्य स्थान पर चेकिंग करते हुए एक और नशा तस्कर को काबू किया। आरोपी के कब्जे से 5 ग्राम हेरोइन और 1050 रुपए नकद बरामद हुए। उसकी पहचान गांव फुल्लावाल का रहने वाला जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के रूप में हुई। सब-इंस्पेक्टर कुलबीर राज ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी गश्त के दौरान कीज होटल की बैक साइड पर मौजूद थी, तभी सूचना मिली कि आरोपी फुल्लावाल गेट पर खड़ा है और अपने ग्राहक को नशा सप्लाई करने वाला है। रेड कर आरोपी को काबू किया गया।

थाना दरेसी: इलाके में गश्त के दौरान हेरोइन बेचने के आरोप में पीरू बंदा का रहने वाला अमनदीप सिंह को काबू किया गया। आरोपी के कब्जे से 3 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। सब-इंस्पेक्टर हरपाल सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी सुंदर नगर स्थित शिव मंदिर के पास मौजूद थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी हेरोइन सप्लाई करने के लिए दौलत कालोनी में खड़ा है।

थाना डिवीजन नंबर 3: पुलिस ने इलाके में गश्त के दौरान मनी मेहरा उर्फ महिरा, मोहल्ला फतेहगंज का रहने वाला, को 6 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया। सब-इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि आरोपी कश्मीर नगर चौक पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था।

थाना दुगरी: नशीली गोलियां सप्लाई करने के आरोप में नवीन उर्फ नवी, घुमार मंडी के निकट किला मोहल्ला का रहने वाला, को काबू किया गया। आरोपी के कब्जे से 33 नशीली गोलियां बरामद हुई।

थाना डिवीजन नंबर 6: पुलिस ने सतीश कुमार उर्फ रिक्की, गांव अपरा का रहने वाला, को 3 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया।

थाना हैबोवाल: रोहन गोस्वामी उर्फ आशु, रणजोध पार्क का रहने वाला, को 4 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया।

थाना डिवीजन नंबर 5: पुलिस ने दीपक कुमार उर्फ बिट्टा, लेबर कॉलोनी का रहने वाला, को 5 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया।

नशे का सेवन करते हुए दो युवक काबू:

थाना डिवीजन कोतवाली: रेलवे ट्रैक, जस्सियां रोड का रहने वाला साजन उर्फ चिड़ी।

थाना मॉडल टाउन: मोहल्ला मनोहर नगर का रहने वाला राकेश कुमार।

दोनों के कब्जे से सिल्वर पन्नी, पारदर्शी प्लास्टिक लिफाफा, लाइटर और 10 रुपए का नोट बरामद हुआ। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे नशा कहां से लाते थे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here