Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Ludhiana के इलाके में पुलिस की बड़ी दबिश, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स किए सील

Ludhiana के इलाके में पुलिस की बड़ी दबिश, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स किए सील

Edited By Kamini,Updated: 17 Jan, 2026 02:04 PM

police caso operation

महानगर में नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने आज सुबह-सुबह एक बड़ा अभियान छेड़ा है।

लुधियाना (राज): महानगर में नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने आज सुबह-सुबह एक बड़ा अभियान छेड़ा है। डीजीपी शशी प्रभा के नेतृत्व में लुधियाना पुलिस की भारी नफरी ने जवाहर नगर कैंप इलाके को पूरी तरह से सील कर कासों सर्च ऑपरेशन चलाया।

सुबह होते ही जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए जवाहर नगर कैंप में दाखिल हुईं, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस ऑपरेशन के दौरान इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को सील कर दिया गया। नशा तस्करों के संदिग्ध ठिकानों और घरों पर ताबड़तोड़ रेड की गई। पुलिस ने चप्पे-चप्पे को खंगाला और संदिग्धों की गहनता से पूछताछ की।

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने रेड के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। डीजीपी शशी प्रभा खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास कुछ पुख्ता इनपुट थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी पुलिस की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस अधिकारी जल्द ही इस मामले में प्रेस वार्ता कर बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियों का खुलासा कर सकते हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!