Ludhiana के इलाके में पुलिस की बड़ी दबिश, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स किए सील

लुधियाना (राज): महानगर में नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने आज सुबह-सुबह एक बड़ा अभियान छेड़ा है। डीजीपी शशी प्रभा के नेतृत्व में लुधियाना पुलिस की भारी नफरी ने जवाहर नगर कैंप इलाके को पूरी तरह से सील कर कासों सर्च ऑपरेशन चलाया।
सुबह होते ही जब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए जवाहर नगर कैंप में दाखिल हुईं, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस ऑपरेशन के दौरान इलाके के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स को सील कर दिया गया। नशा तस्करों के संदिग्ध ठिकानों और घरों पर ताबड़तोड़ रेड की गई। पुलिस ने चप्पे-चप्पे को खंगाला और संदिग्धों की गहनता से पूछताछ की।
ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने रेड के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। डीजीपी शशी प्रभा खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास कुछ पुख्ता इनपुट थे, जिसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी पुलिस की टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस अधिकारी जल्द ही इस मामले में प्रेस वार्ता कर बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियों का खुलासा कर सकते हैं।
