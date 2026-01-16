Main Menu

लुधियाना मर्डर केस का मामला सुलझा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया Arrest

Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Jan, 2026 04:37 PM

police arrest 3 accused in ludhiana murder case

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 3 जनवरी को संजय को बहाने से बुलाकर...

लुधियाना(राज): मेहरबान इलाके में गांव कक्का धौला रोड पर मिली अधजली लाश के सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। डी.सी.पी. जसकिरणजीत सिंह तेजा की अगुवाई में सी.आई.ए. और थाना पुलिस की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों मुन्ना कुमार, मंगल सिंह और राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान संजय सिंह उर्फ सनी निवासी गयासपुरा के रूप में हुई है।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 3 जनवरी को संजय को बहाने से बुलाकर लोहे की रॉड से उसकी हत्या की और फिर पहचान मिटाने के लिए शव के दो टुकड़े कर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और पैसों का लेन-देन था। आरोपी मुन्ना कुमार की बहन को मृतक परेशान करता था, जबकि आरोपी राजेश के लोन के पैसे संजय ने अपने खाते में डलवा लिए थे। ये तीनों आरोपी पहले जेल में साथ रह चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 लोहे की रॉड और मृतक का मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कत्ल और नशा तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं।

