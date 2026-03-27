क्राइम पर 'तीसरी आंख' का कड़ा पहरा: पुलिस कमिश्नर ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम में दी औचक दस्तक

महानगर में अपराधियों की शामत लाने और सुरक्षा व्यवस्था को हाई-टेक बनाने के लिए लुधियाना पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।

लुधियाना (राज): महानगर में अपराधियों की शामत लाने और सुरक्षा व्यवस्था को हाई-टेक बनाने के लिए लुधियाना पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने आज पुलिस लाइन्स स्थित सेफ सिटी फैसिलिटी का विशेष दौरा किया ताकि शहर की निगरानी प्रणाली को और अधिक चाक-चौबंद किया जा सके। कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में बैठकर खुद स्क्रीन पर शहर के चप्पे-चप्पे की लाइव फीड खंगाली और चल रहे ऑपरेशन्स की बारीकी से समीक्षा की।

इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने उन संवेदनशील इलाकों की पहचान करने पर जोर दिया जहां अपराध की संभावनाएं अधिक रहती हैं और वहां की निगरानी व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है ताकि अवैध गतिविधियों पर तुरंत नकेल कसी जा सके। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दो-टूक शब्दों में कहा कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि कैमरों के जरिए संदिग्धों की पहचान कर तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे।

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