जालंधर देहात में बंद घर को बनाया निशाना, लाखों के गहने व नकदी गायब

जालंधर देहात पुलिस नव वर्ष से पहले कई चौकों पर एल्कोहल मीटर लेकर नाकाबंदी पर चुस्त दिख रही थी।

जालंधर (सुनील): जालंधर देहात पुलिस नव वर्ष से पहले कई चौकों पर एल्कोहल मीटर लेकर नाकाबंदी पर चुस्त दिख रही थी तथा हर आने-जाने वाले की जांच तथा शराब के चालान काटने को लेकर एल्कोहल मीटर लिए कई नाकों पर चुस्त दिखाई दे रहे थे। थाना लांबड़ा के एक गांव में चोर घर को निशाना बनाते हुए सोने के गहने, नकदी व अन्य कीमती सामान चुरा ले गए।

जानकारी देते पीड़ित अमृत सिंह निवासी गांव भगवानपुर ने बताया कि साल के आखिरी दिन वह अपने घर को ताला लगाकर परिवार सहित बाहर गए हुए थे तथा जब वह तड़कसार घर पहुंचे तो घर की हालत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि घर के दरवाजों के ताले टूटे पड़े थे तथा सामान बिखरा पड़ा था। अमृत ने बताया कि चोरों ने घर में से लगभग अढ़ाई किलो सोने के गहने, करीब 80,000 की नकदी, 2 महंगी कंपनी के बैग, 2 मोबाइल व 2 कीमती घड़ियां चोरी कर लीं तथा फरार हो गए। इसकी शिकायत थाना लांबड़ा की पुलिस को दे दी गई है।

