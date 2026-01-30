Main Menu

  • प्रकाश पर्व पर लुधियाना में ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट, पुलिस ने जारी किया रूट प्लान

Edited By VANSH Sharma,Updated: 30 Jan, 2026 10:55 PM

ludhiana traffic diverted for prakash parv

श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, बस्ती जोधेवाल चौक से नगर कीर्तन कल दोपहर करीब एक बजे रवाना होगा।

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, बस्ती जोधेवाल चौक से नगर कीर्तन कल दोपहर करीब एक बजे रवाना होगा। यह नगर कीर्तन बस्ती जोधेवाल चौक से शुरू होकर सुंदर नगर, घाटी भगवान वाल्मीकि चौक, माधोपुरी चौक, डिवीजन नंबर-3 चौक, अहाता शेरगंज, सुभानी बिल्डिंग, शाहपुर रोड, जगराओं पुल, घंटाघर चौक, चौड़ा बाजार, चौड़ी सड़क, गौशाला रोड से होते हुए वापस श्री गुरु रविदास मंदिर, बस्ती जोधेवाल में संपन्न होगा।

नगर कीर्तन के दौरान किसी भी प्रकार की ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस विभाग द्वारा रूट प्लान लागू किया गया है। इस दौरान कई प्वाइंटों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर यातायात की आवाजाही बंद की जाएगी तथा वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी रूट प्लान के अनुसार ही वाहनों का संचालन करें और पुलिस विभाग का सहयोग करें।

इन प्वाइंटों से आगे जाने पर रहेगी रोक

  • मत्तेवाड़ा चौकी से बस्ती चौक की ओर जाने वाली हैवी ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगी।
  • राहों रोड चुंगी से बस्ती चौक की ओर जाने वाले हैवी व कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बंद कर उन्हें जगीरपुर की ओर भेजा जाएगा।
  • गहलेवाल मोड़ से डायवर्जन दिया जाएगा।
  • कसाना स्वीट शॉप से बस्ती चौक की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद कर उन्हें सुभाष नगर की ओर भेजा जाएगा।
  • बुलेट मोटरसाइकिल एजेंसी से बस्ती चौक की ओर जाने वाली ट्रैफिक बंद रहेगी।
  • सुभाष नगर पेट्रोल पंप कट पर रॉन्ग साइड जाने की मनाही रहेगी।
  • लौंगिया स्टील कट से बस्ती चौक की ओर जाने की मनाही रहेगी।
  • हिमालय बेकरी से बस्ती चौक की ओर जाने वाली ट्रैफिक बंद रहेगी।
  • बाबा थान सिंह चौक से डिवीजन नंबर-3 की ओर आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।
  • सी.एम.सी. चौक से डिवीजन नंबर-3 की ओर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
  • खुड मोहल्ला के पास लोकल बस स्टैंड की ओर जाने वाली ट्रैफिक बंद की जाएगी।
  • सिविल अस्पताल टी-प्वाइंट पर फील्ड गंज की ओर जाने वाली ट्रैफिक बंद रहेगी।
  • विश्वकर्मा चौक से जगराओं पुल की ओर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगी।
  • दुर्गा माता मंदिर से जगराओं पुल की ओर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगी।
  • भाई वाला चौक के ऊपर से दुर्गा माता मंदिर की ओर जाने वाले वाहनों को आगे जाने की मनाही रहेगी।
  • लोकल बस स्टैंड के ऊपर से जगराओं पुल की ओर जाने वाली ट्रैफिक बंद रहेगी।
  • जालंधर बाईपास चौक से शहर के अंदर आने वाली ट्रैफिक को वहीं रोककर डायवर्ट किया जाएगा।
  • चांद सिनेमा पुल की चढ़ाई से ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगी।
  • गंदा नाला पुली से वाहनों को रोककर डी.एम.सी. की ओर भेजा जाएगा।
  • ओल्ड सेशन चौक से माता रानी चौक की ओर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी।
  • माता रानी चौक से घंटाघर की ओर ट्रैफिक बंद रहेगी।
  • पुरानी सब्जी मंडी से वाया कपूर अस्पताल माता रानी चौक की ओर जाने वाली ट्रैफिक रोकी जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

