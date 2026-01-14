लुधियाना: कमरे में लड़की से 'गलत काम' कर रहा था लड़का, ऊपर से आया पिता तो बेटी ने...

वह और उसकी पत्नी दोनों काम के संबंध में घर से बाहर थे।

साहनेवाल (जगरुप): चौकी कंगनवाल के अधीन आते इलाके में एक 14 साल की नाबालिगा के पड़ोसी लड़के के साथ संदिग्ध हालात में पकड़े जाने के बाद डरते हुए कथित तौर पर लड़की द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही थाना साहनेवाल की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक नाबालिगा के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि वह और उसकी पत्नी दोनों काम के संबंध में घर से बाहर थे।

इसका फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला 20 साल का लड़का उसकी नाबालिग बेटी को एक कमरे में ले गया, जहां वह थोड़ी ही देर में पहुंच गया और लड़के को गलत हरकतें करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद उसकी लड़की ने डरते हुए घर में फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली, जबकि लड़का मौके से फरार हो गया। थाना साहनेवाल की पुलिस ने कहा कि लड़की की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद पिता के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

