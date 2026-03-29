लुधियाना सेंट्रल जेल में सुरक्षा में सेंध, हवालाती से नशीला पदार्थ और मोबाइल बरामद

सेंट्रल जेल में बंद हवालाती की तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ व मोबाइल बरामद होने पर पुलिस ने सहायक सुपरीटेंडेंट ऋषभ गोयल की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करके जांच शुरू करती है।

लुधियाना (स्याल) : सेंट्रल जेल में बंद हवालाती की तलाशी के दौरान नशीला पदार्थ व मोबाइल बरामद होने पर पुलिस ने सहायक सुपरीटेंडेंट ऋषभ गोयल की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करके जांच शुरू करती है। पुलिस जांच अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खबर आई की पहचान जसकरण कुमार पुत्र धर्मचंद के रूप में हुई है। जिससे 22 ग्राम नशीला पदार्थ व एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। उस पर एनडीपीएस व प्रिजन एक्ट की धारा का मामला दर्ज किया गया है।

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