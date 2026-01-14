जालंधर : चोगिट्टी चौक में अब नहीं होगा ट्रैफिक जाम, लोगों को मिलेगी राहत

Edited By Kalash,Updated: 14 Jan, 2026 10:57 AM
कई सालों से गुरु नानक पुरा से गौशाला तक सर्विस रोड खराब हालत में थी, जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक नहीं चल पाता था।
जालंधर (महेश): कई सालों से गुरु नानक पुरा से गौशाला तक सर्विस रोड खराब हालत में थी, जिसकी वजह से इस रोड पर ट्रैफिक नहीं चल पाता था। इस रोड की खराब हालत की वजह से चुगिट्टी चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी। अब आम आदमी पार्टी के नेता और जालंधर सैंट्रल विधानसभा हलके के इंचार्ज नितिन कोहली द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से यह रोड नई बन गई है और आज से लोगों के लिए खोल दी गई है।
इस मौके पर नितिन कोहली के अलावा ए.डी.सी.पी. सिटी-1 अकार्षि जैन, ए.डी.सी.पी. ट्रैफिक गुरबाज सिंह, ए.सी.पी. ट्रैफिक जसजोत सिंह, ए.सी.पी. जालंधर सैंट्रल अजय सिंह के अलावा बड़ी संख्या में इलाके के लोग तथा विभिन्न वार्डों के कौंसलर इत्यादि मौजूद थे। नितिन कोहली ने हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौगिट्टी चौक इलाका हमेशा से भारी ट्रैफिक और जाम के लिए मशहूर रहा है। यहां हर दिन बहुत सारी गाड़ियां लगती हैं, जिसकी वजह से लोकल, स्टूडैंट्स और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को खास परेशानी होती थी।
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई बार एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित डिपार्टमैंट से मिलकर रोड को खोलने की मांग की थी और आज इसे पूरा कर दिया गया है। इस सर्विस रोड के खुलने से चौगिट्टी चौक पर गाड़ियों का प्रैशर काफी कम हो जाएगा, जिससे आम लोगों को रोज़ाना लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से सीधे तौर पर राहत मिलेगी। इसके अलावा एंबुलैंस, पुलिस और एमरजैंसी सर्विस की आवाजाही भी पहले से काफी आसान हो जाएगी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here