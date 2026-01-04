जालंधर का पीर बोदला बाजार बना नर्क, सीवरेज ने छीनी रौनक

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Jan, 2026 05:11 PM



जालंधर के पीर बोदला बाजार में सीवरेज समस्या कई दिनों से सामने आ रही है। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के दफ्तर जाकर सीवरेज समस्या की कई बार जाकर कंप्लेंट की, पर उसके बावजूद फिर भी यह समस्या वैसे की वैसे ही है।