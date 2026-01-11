जालंधर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 किलो से ज़्यादा ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार

पंजाब सरकार की चल रही मुहिम “युद्ध नशों के विरुद्ध” के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है।

जालंधर (कुंदन, पंकज): पंजाब सरकार की चल रही मुहिम “युद्ध नशों के विरुद्ध” के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को थाना रामामंडी द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफ़आईआर नंबर 7 दर्ज की गई।

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवराज पुत्र प्रिंस कुमार, निवासी संजय गांधी नगर, लुधियाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक टाटा ऐस वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 22 किलोग्राम 300 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। यह मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक (कमर्शियल) श्रेणी में आती है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य नशों की सप्लाई चेन को तोड़ना और युवाओं को इस लत से बचाना है।

मामले की आगे की जांच जारी है, ताकि नशा तस्करी से जुड़े आगे-पीछे के सभी संबंधों की पहचान की जा सके और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पंजाब पुलिस ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि नशा तस्करी से संबंधित किसी भी विश्वसनीय सूचना को पुलिस के साथ साझा कर “युद्ध नशों के विरुद्ध” अभियान को मजबूत बनाने में सहयोग करें।

