  • जालंधर के National Highway पर बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 5 गाड़ियां

Edited By Kamini,Updated: 31 Dec, 2025 06:19 PM

नेशनल हाईवे एक साथ 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई।

जालंधर (सोनू): फिल्लौर में एक दिन के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। नेशनल हाईवे एक साथ 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर अचानक एक वाहन के लेन बदलने से अफरा-तफरी मच गई, जिसके चलते 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मौके से मिली जानकारी के अनुसार, हाईवे पर चल रही एक कार अचानक अपना ट्रैक छोड़कर दूसरी लेन में चली गई। टक्कर से बचने के प्रयास में पीछे आ रहे वाहनों के चालकों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण कई वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। इस टक्कर में 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसएफ (स्टेट सेफ्टी फोर्स) की टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में सवार परिवार श्री दरबार साहिब में माथा टेककर लौट रहा था। फिल्लौर पहुंचते ही यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया गया।

