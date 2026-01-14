Jalandhar: आपसी विवाद ने लिया खतरनाक मोड़, चली गोलियां, फैली दहशत

जालंधर के धोगड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर गोलियां चलाने और तेजधार हथियारों से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

जालंधर (कशिश): जालंधर के धोगड़ी गांव में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर गोलियां चलाने और तेजधार हथियारों से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले में विनय नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार विनय की हालत नाजुक बनी हुई है, हालांकि फिलहाल वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

घटना की जानकारी देते हुए घायल युवक के मामा, मक्खन थापर, ने बताया कि देर रात करीब 5 से 6 युवक उनके भांजे विनय के घर पहुंचे और उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले तीन गोलियां चलाईं, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी गोली विनय को नहीं लगी। इसके बाद आरोपियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

मक्खन थापर ने बताया कि हमलावर धोगड़ी गांव के जंडू सिंघा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनसे पहले किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। हमले के दौरान गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले के वासियों ने मौके पर पहुंचकर साहस दिखाया और हमलावरों को वहां से भगा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

