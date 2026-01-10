Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar: मॉडल टाउन में दिनदहाड़े चोरी, CCTV में कैद हुआ महिलाओं का कारनामा, देखें Video

Jalandhar: मॉडल टाउन में दिनदहाड़े चोरी, CCTV में कैद हुआ महिलाओं का कारनामा, देखें Video

Edited By VANSH Sharma,Updated: 10 Jan, 2026 07:54 PM

jalandhar daylight robbery in town

शहर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला मॉडल टाउन इलाके से सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

जालंधर: शहर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा मामला मॉडल टाउन इलाके से सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

मॉडल टाउन की चाचे वाली गली में स्थित रिधिमा कलेक्शन नामक दुकान में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुईं और मौका देखकर नगदी लेकर फरार हो गईं। बताया जा रहा है कि उस समय दुकान में ग्राहकों की काफी भीड़ थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों महिलाओं ने बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया।

घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक ग्राहक ने अपने पर्स से पैसे गायब होने की शिकायत की। इसके बाद दुकानदार ने तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पीले और नीले रंग के सूट पहने दो महिलाएं ग्राहक के पर्स से करीब 35 हजार रुपये की नगदी निकालकर दुकान से बाहर निकल जाती हैं।

घटना की सूचना तुरंत थाना नंबर 6 की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, दुकानदार ने भी फुटेज जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई इन महिलाओं को पहचानता है या इनके बारे में कोई जानकारी रखता है, तो पुलिस को सूचित करें, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!