जालंधर: बस स्टैंड में कार और पंजाब रोडवेज बस की टक्कर

जालंधर बस स्टैंड में कार और पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर हो जाने की खबर सामने आई है।

जालंधर: जालंधर बस स्टैंड में कार और पंजाब रोडवेज की बस की टक्कर हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के गेट नंबर 4 के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बस को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

इस टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया जबकि बस को भी हल्का नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक को सुचारू कराया। अधिकारियों का कहना है कि यह एक मामूली दुर्घटना है और शुरुआती जांच में किसी बड़ी लापरवाही की बात सामने नहीं आई है। वहीं मामले की जांच जारी है।

