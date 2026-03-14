Punjab: ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, AK-47 समेत कई हथियार बरामद

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी और हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

पंजाब डेस्क : पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी और हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब के अमृतसर देहाती पुलिस ने मॉड्यूल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध युवक इलाके में अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही अमृतसर देहाती पुलिस ने गांव माहवा में छापेमारी कर 2 युवकों को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2दो मैगजीन, 36 जिंदा कारतूस और तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गईं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजे गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि बरामद हथियारों को आगे गुरदासपुर भेजा जाना था, जहां एक पुलिस कर्मचारी को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी।

अमृतसर देहाती के एसएसपी सोहेल मीर ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि को सख्ती से कुचला जाएगा।

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