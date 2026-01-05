जालंधर में जूस कॉर्नर से अवैध शराब बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जालंधर रेंज-2 के सहायक आयुक्त एक्साइज नवजीत सिंह के निर्देश और जसप्रीत सिंह, एक्साइज अधिकारी, जालंधर वेस्ट-बी की निगरानी में आज एक्साइज निरीक्षक मनजीत सिंह ने एक्साइज पुलिस के साथ कपूरथला रोड पर स्थित एक जूस कॉर्नर की जांच की।

जालंधर (शौरी): जालंधर रेंज-2 के सहायक आयुक्त एक्साइज नवजीत सिंह के निर्देश और जसप्रीत सिंह, एक्साइज अधिकारी, जालंधर वेस्ट-बी की निगरानी में आज एक्साइज निरीक्षक मनजीत सिंह ने एक्साइज पुलिस के साथ कपूरथला रोड पर स्थित एक जूस कॉर्नर की जांच की। जांच के दौरान कुल 261 बोतलें (45 क्वार्ट और 216 निप्स) पंजाब किंग शराब बरामद हुईं, जिनकी कुल मात्रा 42,275 मिलीलीटर थी। जब्त शराब की ट्रैक एंड ट्रेस QR कोड और बैच नंबर स्क्रैच किए हुए पाए गए।

इस रेड के दौरान पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बलदीप सिंह, पुत्र मोहिंदर सिंह, निवासी हाउस नंबर 140, बस्ती बावा खेल व आकाश, पुत्र संजीव गुजरेल, निवासी न्यू गौतम नगर, मंदिर वाली गली के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।