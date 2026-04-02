अमृतसर में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, मजीठिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की वीडियो

जिले के मजीठा हलके के गांव सियालका में देर रात उस समय दहशत फैल गई जब

अमृतसर(रमन): जिले के मजीठा हलके के गांव सियालका में देर रात उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना की CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें लगातार गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। उक्त वीडियो अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सांझा की है।

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने करीब 9 से 10 राउंड फायरिंग की। जिस घर को निशाना बनाया गया, उसके गेट पर गोलियों के निशान मिले हैं। मौके से गोलियों के खाली खोल भी बरामद किए गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

परिवार में दहशत, दुश्मनी से किया इनकार

पीड़ित परिवार के सदस्य रशपाल सिंह ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश या झगड़ा नहीं है। अचानक हुई इस फायरिंग की घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।

कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना को लेकर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के डीजीपी और मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए, ताकि लोगों में फैले डर को खत्म किया जा सके।

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही थाना मजीठा के SHO अवतार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।